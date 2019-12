CG Cinematography | Kostenloser Guide

Farben, ACES, Licht Typen, Gestaltgesetze, Techniken und Vorgehensweisen: In diesem Online Guide gibt's geballte Informationen rundum CG Cinematography!

Ligthing und Compositing Supervisor Christophe Brejon hat einen kostenlosen Online Guide zum Thema CG Cinematography veröffentlicht. Mit mehreren Jahren Erfahrungen in verschiedenen Studios (unter anderem Framestore, Animal Logic und Weta Digital), bündelt Brejon auf der Website Best Practices und CG Workflows rund um die Themen Licht, Farbe, Kameras, Wahrnehmung und mehr. Der Inhalt ist dabei in folgende zehn Kapitel unterteilt:

Color Management

Color Theory

Gestalt Theory

Light Categories

Master Lighting

Lighting Principles

Lighting Techniques

Shot Lighting

Compositing

Survival Kit

Alle Kapitel enthalten zudem viele Visualisierungen und Beispiele aus Animationen und Filmen, wie Se7en, Kung-Fu Pana, Lego Batman, The Incredibles 2 und mehr.