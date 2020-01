3DBuzz schließt und veröffentlicht alle Inhalte

Die Seite 3Dbuzz schließt ihre Pforten - als letzte Geste an die Community werden alle Video Inhalte kostenlos veröffentlicht.

Die Ära von 3DBuzz geht zu Ende: Die Seite bot für viele Einsteiger und Interessierte Video Training im Bereich Game Development, 3D, Animation und Design. Als letztes Geschenk an die Community wurde die gesamte Library kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Gründer Jason Busby verstarb 2017 an Krebs.

Alle Inhalte online verfügbar

In der Nachricht auf der Seite bedankt sich das verbleibende Team an den vergangenen Jahren und macht alle Video Training Angebote frei verfügbar (ca. 250GB). Neben diversen Software Tools enthält die Sammlung darunter Training für Programmierung, Gamedev, Concept Art und mehr. Während der Content zu den Applikationen etwas in die Jahre gekommen ist, findet Ihr dort auch Videos zu Theorie unnd Basics. Wer dabei auf den Download verzichten möchte, kann die meisten Inhalte auf dem Youtube Back-Up anschauen.

Weitere Informationen: Zur 3dbuzz Website und Reddit