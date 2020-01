Earth Rendering: Renderman 23 für Houdini

Houdini 18 mit Renderman 23: Neben kostenloser Earth-Scene findet Ihre praktische Tipps & Tricks für den Einstieg in die Tools!

Pixar und SideFX gaben Ende letzten Jahres die neuen Releases Ihrer Software bekannt. In dem Video von Alexander Weide erhaltet Ihr eine Einführung in die beiden Tools, mit praktischen Tipps und Tricks. Dazu seht Ihr einige Workarounds, Render Setups und die Verwendung von USD Dateien für einen geschmeidigen Einstieg. Die „Erde vom All„-Szene ist zudem kostenlos hier auf Gumroad verfügbar (für private und kommerzielle Zwecke). Features der Renderscene sind unter anderem:

Originale NASA Texture Daten

Preconverted Textures (tex)

Houdini 18 Project Datei

Renderman 23 Shader Setup

Earth Rendering (43K Textures)

Earth Rendering (10K Textures)

Houdini 18 in der DP 01 : 20

In unserer letzten DP Ausgabe 01 20 war auch einer unserer Schwerpunkte das neue Houdini Release. Mit einem Einstieg in Solaris, nützlichen Tooltips wie Lynx, Modeling und weiteren Themen, findet Ihr alle wichtigen Informationen rund um das Tool. Daneben gibt’s unter anderem Interviews zu KI, Paint-Tools Überblick, Katana, Blackmagic 6K Kamera Review und vieles mehr. Hier geht’s zur aktuellen Ausgabe!

Weitere Informationen: Zur Pixar Renderman und SideFX Website