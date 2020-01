Facebuilder für Blender | Offene Beta

Das bisher Nuke-only Tool „FaceBuilder„ von KeenTools ist ab sofort als Blender-Add-On in offener Beta erhältlich. Mit dem Add-on lassen sich anhand von Fotos 3D-Modelle für Gesichter und Köpfe mit sauberer Topologie erstellen. Diese können anschließend weiter verwendet werden – ob für Tracking, Modeling oder einfachen Export in andere Software. Für die Durchführung wird kein 3D-Scanner oder Photogrammetrie-Rig benötigt. Der Facebuilder Workflow beruht auf wenigen Fotos mit manueller Ausrichtung von „Pins“, um ein Base-Mesh an Eure Fotos anzupassen. Einen ausführlichen Guide dazu findet Ihr hier.

Das Tool ist derzeit kostenlos in offener Beta für Blender 2.80 verfügbar. Für die erfolgreiche Installation müsst Ihr das Add-on hier kostenlos herunterladen. Zusätzlich benötigt Ihr die Core-Library, die Ihr im „Preference“ Reiter im installierten Addon findet und automatisch instalieren könnt. (Edit > Preferences > Add-ons > KeenTools FaceBuilder).

Weitere Informationen: Zur KeenTools Facebuilder Website