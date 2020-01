DaVinci Resolve 16 | Kostenloser Guide

Blackmagic Design hat einen neuen Beginner Guide zu DaVinci Resolve 16 veröffentlicht, der den Einstieg in alle wichtigen Fubnktionen vereinfachen soll.

Für Einsteiger in DaVinci Resolve 16 hat Blackmagic einen 444-seitigen Beginner Guide veröffentlicht. Die kostenlose PDF dazu findet Ihr auf der offiziellen Training Seite, die zudem noch eine Reihe von nützlichen Videos enthält. „The Beginner’s Guide to DaVinci Resolve 16“ umfasst mehrere Kapitel zur Einführung in Organisation, Editing, Compositing, Farbkorrektur und Audio Mixing.

Neben dem Guide bietet Blackmagic Design eine Online-Prüfung an, um eine offizielle Zertifizierung zu erhalten. Mehr dazu findet Ihr hier.

Weitere Informationen: Auf der Blackmagic Design Website