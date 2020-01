Kostenlos: Maya Hair Plug-in „Shave and a Haircut“

Kostenloses Grooming Tool gefällig? "Shave and a Haircut" Version 9.6 ist kostenlos auf Github verfügbar!

Shave and a Haircut ist ein interaktives Grooming Tool für Haare und Fell mit zugehörigen Shadern für Offline-Rendering in Arnold, RenderMan und V-Ray. Mit der Übernahme durch Epic Games Ende 2019 ist das Maya Plug-in inklusive der zugehörigen Shader, kostenlos verfügbar.

Download & Nutzung

Wichtig: Um das Plug-in herunterladen und installieren zu können, benötigt Ihr vorher ein Epic Games Account, der mit Eurem Github Account verlinkt ist. Eine genaue Anleitung dazu könnt Ihr Euch hier anschauen. Sobald die beiden Konten verbunden sind, erhaltet Ihr eine Einladung via Email. Erst wenn diese angenommen ist, habt Ihr Zugriff auf das Gihtub Repository.

Laut Angaben von Epic Games ist UE4 und entsprechend auch Shave and a Haircut zu 100% kostenlos und gebührenfrei für die Erstellung von Film- und TV Inhalten. Weitere Fragen zu den Lizenzbedingungen findet Ihr in diesem FAQ beantwortet.

Weitere Informationen: Zur Epic Games Website