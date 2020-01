Houdini in 5 Minuten | Entagma

Moritz und Manuel von Entagma haben eine neue Tutorialreihe für den Einstieg in Houdini 18 von SideFX gestartet! „Houdini in five minutes“ richtet sich an Personen, die bisher schon mit anderen 3D Tools gearbeitet haben und nach einem schnellen & unkomplizierten Start mit der Software suchen. In den veröffentlichten fünf Episoden, zeigt Euch Moritz Schwind den Aufbau von Houdini, die Funktionsweise von Nodes, Attributen sowie Rendering Möglichkeiten anhand praktischer Beispiele. Wer die beiden unterstützen möchte, findet viele weitere Kurse auf Patreon!

Houdini’s Structure

Your First Node Tree

Atrributes

Rendering It

Making Your Rendering Look Nicer

Weitere Informationen: Zur Entagma Seite

Houdini in der DP 01 : 20

Den letzten großen Houdini 18 Release mit einem Einstieg in Solaris, nützlichen Tooltips wie Lynx, Modeling und weiteren Themen, findet Ihr auch in unserer aktuellen DP Ausgabe 01 | 20!