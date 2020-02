The Beauty gewinnt VES Award

Deep Dive mit "The Beauty" - der Kurzfilm vom Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg räumt nun auch den VES Award ab - lest dazu das Making-Of aus der DP.

Neben unserem eigenen animago „Jury’s Prize“ 2019, geht der am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg entstandene Diplomfilm The Beauty auf Trophäen Tauchgang: Der Kurzfilm wurde kürzlich in Los Angeles mit einem VES Award in der Kategorie „Outstanding Visual Effects in a Student Project“ ausgezeichnet. Das Team unter der Regie von Pascal Schelbli (VFX Supervisor: Marc Angele, Animation: Noel Winzen, Producer: Tina Vest, Aleksandra Todorovic) setzte sich dabei gegen drei weitere nominierte studentische Produktionen durch. Alle Gewinner der diesjährigen VES Awards findet Ihr hier.

The Beauty Making-Of in der DP 19 : 06

In The Beauty nimmt uns das Team des Animationsinstituts auf einen ‚Deep Dive‘ in einen eher unbequemen Teil der Welt. Allerdings sind dabei schöne Bilder und Klänge aus den Tiefen der Ozeane zu sehen und hören – bestehend aus Flip-Flop-Schwärmen, Korallenriffe aus Plastikbesteck und Strohhalmen, Plastik-Quallen oder Flaschen-Wale. Alle Details zur Umsetzung könnt Ihr in unserem Artikel aus der DP 19 : 06 hier kostenlos nachlesen.

Weitere Informationen: Zur Website des Animationsinstituts