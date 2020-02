Volontariat bei der DP – was für dich?

In eigener Sache: Wir suchen eine*n VolontärIn (m/w/d) in Vollzeit für zwei Jahre. Vielleicht dich?

Das sind wir

Wir sind ein kleines Team mit Kaffeemaschine und ohne Dresscode. Mit Leidenschaft und viel Begeisterung sind wir in allen Bereichen der digitalen Medienproduktion unterwegs, um interessante Filme und Projekte sowie Software- und Hardware-Entwicklungen aufzuspüren. Im Herzen von München (Bavariaring) produzieren wir unser Fachmagazin mit zugehöriger Online-Plattform und veranstalten jedes Jahr den animago (www.animago.com). Dazu sind wir Teil der Unternehmensgruppe Busch & Glatz, in der Magazine wie Gamesmarkt, Meedia, Blickpunkt: FIlm und die Musikwoche produziert werden.

Das Volontariat

Du wirst in Vollzeit über zwei Jahre als FachredakteurIn ausgebildet und besuchst journalistische Lehrgänge. Du entwickelst ein allgemeines Verständnis für alle Abläufe bei der Produktion einer Fachpublikation. Dies fängt an bei der Themensuche/-planung über eigenständige Artikel-Produktionen (Print, Online & Social Media) bis hin zu Aufgaben wie Autoren-Briefings, Fakten-Checks oder Leserservice. Ganz wichtig dabei: Teamwork, Zuverlässigkeit und Begeisterung für die VFX-, Film-, Media- und Entertainment-Branche.

Das wirst du tun

Dein Volontariat umfasst alle Aufgaben, um das journalistische Handwerk zu erlernen und nach zwei Jahren die Qualifikation eines Fachredakteurs (m/w) in der Media- und Entertainment-Branche zu erlangen. Im Wesentlichen sind das:

Verfassen eigener Artikel und Nachrichten (Print & Online) laut redaktioneller Themenplanung

Redigieren von Fachtexten externer Autoren

Betreuung des Online-Auftritts und der Social Media Kanäle

Besuche von Kongressen, Messen und Fachveranstaltungen

Redaktionelle Betreuung und Mitarbeit der Fachveranstaltung animago (News-Beiträge für die Website, Inhalte für Newsletter und Social Media, Unterstützung bei der Erstellung des Print-Magazins, Berichterstattung vom Event).

Planen und Umsetzen von Content-Kampagnen der Werbe-Partner Print & Online

Professionelle und zuverlässige Kontaktpflege zu externen Partnern, wie freie Autoren, Studios, Hochschulen, Agenturen oder Firmen in deutsch und englisch.

Das bringst du fachlich mit

Eine hohe Affinität zu unseren Hardware- und Software-Themen, besonders in den Bereichen Computergrafik, Animation, Visualisierung, Visuelle Effekte, Film, Audio & Video und Design.

Präzise mündliche und schriftliche Ausdrucksweise sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort & Schrift

Eigeninitiative, Recherche-Freude und Gespür für interessante Themen

Fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Rechner (Adobe CC, GSuite, Windows oder Mac) – Grundkenntnisse in Grafik- und Online-Programmen wie Indesign, Photoshop und WordPress sind von Vorteil, aber nicht Vorraussetzung

Idealerweise ein Studium oder Ausbildung im Bereich Medien, Journalismus, Filmproduktion, Kommunikation, sowie erste praktische Erfahrungen im Journalismus und/oder im Gebiet Redaktion/Kommunikation (Praktikum oder ähnliches).

Das zeichnet dich aus

Selbstständigkeit

Organisationstalent

Aufgeschlossenheit

Kreativität

Zuverlässigkeit

Das kannst du von uns erwarten

Fachübergreifende Grundlagen des Journalismus und der Redaktionsarbeit

Ein vollständiger Einblick in alle Bereiche der Postproduktion, Visualisierung, Filmproduktion, Animation, VFX und ins Broadcasting

Ein junges, kreatives Team

Pressevorführungen, Events, Flexible Arbeitszeiten in einer schicken Location

Ein lebendiges Unternehmen, das weit weg vom starren Alltag ist

Freiräume für eigenen Ideen und Stories

Info & Orga

Wo: Bavariaring 28, 80336 München (https://goo.gl/maps/NEEvTnBpe1TJLgPa9)

Wann: nächstmöglich

Wie lange: zwei Jahre in Vollzeit (Übernahme im Anschluss möglich)

Wie bewerben: kreativ & aussagekräftig via E-Mail an Bela Beier bela.beier@digitalproduction.com

Wohin bei Fragen: per E-Mail an Bela Beier, bela.beier@digitalproduction.com oder telefonisch unter 0152 225 762 96

WIR FREUEN UNS AUF DICH!