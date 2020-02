Neues Behind The Magic von Industrial Light & Magic: VFX Breakdowns zu "Star Wars: The Rise of Skywalker"

Neuer Visual Effects Breakdown zum letzten Star Wars Film. Industrial Light and Magic zeigt im „Behind The Magic“ Clip Ausschnitte der Arbeiten an dem Projekt. Die vorgestellten Arbeiten wurden dabei von ILM VFX Teams in San Francisco, Singapur, Vancouver, London und Sydney erstellt.

Weitere Informationen: Zur offiziellen ILM Website