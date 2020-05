IBC 2020: Absage von Panasonic

Und wer hätte es gedacht: Panasonic hat sich als erstes größeres Unternehmen nun dazu entschlossen, nicht an der IBC 2020 teilzunehmen. Die Veranstaltung in Amsterdam ist nach wie vor für den 11. bis 14. September angesetzt – doch wie lange sich dieses Wunschdenken aufrechterhalten wird, liegt nun an den Reaktionen weiterer Partner und Unternehmen. Aufgrund der Lage rund um das Coronavirus, hatten sich bereits vereinzelt kleinere Firmen von dem Event verabschiedet.

Panasonic: Neue Online Initiative

Mit der neuen Initivative „Technology Experience Zone“ weicht Panasonic auch auf den Online Bereich aus. Mit dem Angebot möchte das Team Expertise für Broadcasting und ProAV Technologien bereitstellen. Dabei sollen unter anderem Tutorials und Fortbildungen in den folgenden Bereichen zur Verfügung stehen:

Lecture Capture Technology

Live Streaming Solutions

AR/VR Applications

Remote Camera Systems

Robotic Systems

Weitere Informationen: Zur Panasonic Website (Technology Experience Zero)