Continuum 2020.5 – Verbessertes Remover Tool

Mit dem neuesten Update lässt sich das Continuum Remover Tool komfortabler in den Avid-Workflow integrieren.

Für hochwertiges Clone Replacement, das auch bei Bewegtbild funktioniert, empfiehlt sich laut Product Specialist Vin Morreale, das Remover Tool.

Zu einigen der nützlichsten Veränderungen gehören die On-Screen-Widgets, über welche das Positioning, Scaling, Feathering und Rotating sowohl des Clone Source-Bereichs als auch des Destination-Bereichs direkt auf der Footage-Ansicht angepasst werden kann. In dieser Kurzübersicht zeigen wir euch, wie Morreale das Clone Replacement in Continuum 2020.5 zur Anwendung bringt. Das komplette Video von Boris FX findet ihr am Ende verlinkt.

Im Video nimmt sich der Instruktor zweier Fallbeispiele an, beide mit Close-Ups. Bei Ersterem wird ein Schönheitsfleck im Mundbereich mithilfe von Spot Clone Removal entfernt. Bei Zweiterem werden Krähenfüße unter einem Augenpaar anhand von Shape Clone Removal abgeschwächt.

Fallbeispiel A – Spot Clone Removal

1. Der Filter BCC Remover wird zunächst über den gewünschten Clip gelegt.



2. Selektiert in der Clone Group den Spot Offset Mode: Absolute . Während beim Auswahlpunkt Spot Offset Mode: Relative Offset die Source- und Destination-Points aneinander gekettet sind, können wir im Modus Absolute die beiden Points unabhängig voneinander bewegen.



3. Aufgrund der Bewegungen des Videomodels und auch minimaler Kamerabewegungen ist das Ergebnis dennoch eher unzufriedenstellend. Deshalb wird im nächsten Schritt Launch Mocha Motion Tracker selektiert.

4. Anschließend stehen zwei verschiedene Search-Areas zur Verfügung. Eine entspricht der Source, die andere der Destination. Tracker-Points können jetzt außerdem jeweils individuell für Clone Destination Search Area und Clone Source Search Area gesetzt werden. Für das bestmögliche Ergebnis empfiehlt der Instruktor hier, den Destination Tracker über den zu retuschierenden Schönheitsfleck zu legen. Um denselben habe sich auch die rot markierte Clone Destination Search Area zu befinden. Der Source Tracker muss in der Clone Source Search Area sein.

5. Um nun die etwas unvorteilhaften Kanten des retuschierten Bereichs weicher aussehen zu lassen, lohnt das Anpassen der Feathering-Parameter in den On-Screen-Widgets.



6. Für das Feintuning kann abschließend noch die Clone Sub-Group angesteuert werden, worin sich vermittels Opacity und Clone Color das Einpassen des retuschierten Bereichs (der verschwundene Schönheitsfleck) in die Umgebung (das übrige Gesicht) optimieren lässt.



Fallbeispiel 2 – Shape Clone Removal

Im zweiten Fall ist es eine freie Form, die retouchiert werden soll – Krähenfüße in der Augenpartie.

1. Für das Aufziehen eines solch individuellen Bereichs wird zunächst die Removal Method: Clone Shape ausgewählt.



2. Daraufhin wird, ähnlich wie in Fallbeispiel 1, Launch Mocha Motion Tracker angesteuert.



3. Danach ist das X-Plane Tool auszuwählen. Mithilfe dieses Tools formt der Instruktor nun eine Maske, angesetzt unter dem linken Auge der Person.



4. Ist der gewünschte Bereich eingekreist, werden, sobald auf den Tracker Button geklickt wurde, die entsprechenden Berechnungen ausgeführt.

5. Feinarbeiten wie das Feathering passieren beim Shape Clone Removal ausserhalb des Footages. Klappt dazu den Menüpunkt PixelChooser Mask auf, und passt das Feathering an. Opacity und Clone Color können, wie bei Fallbeispiel 1, über das Werkzeugfenster angesteuert und angepasst werden.