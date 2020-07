HBO-Featurette zu LED-Screens in Westworld

Im Behind the Scenes-Video zur dritten Staffel von Westworld erzählen Jonathan Nolan und Jay Worth.

In dem knapp sechsminütigen Video Creating Westworld’s Reality – Evolving Virtual Production with LED Walls kommen Showrunner Jonathan Nolan und VFX-Supervisor Jay Worth zu Wort. Der Schwerpunkt liegt auf dem innovativen Einsatz von LED-Wänden und wie diese, in Kombination mit der Unreal Engine und Camera Tracking, beim Erschaffen der fantastischen Welt aus Westworld beitrugen.