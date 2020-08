Kitbash 3D | Premium Asset Library

Kitbash 3D

Zahlreiche 3D-Assets für Unreal Engine und Unity sind mit dem KitBash3D Kits 4.0 Game Engine Ready-Release erhältlich. Entwicklern steht somit die gesamte Bandbreite an Assets zur Auswahl – von zeitgenössischen Wolkenkratzern, futuristischen Gebäuden bis hin zu antiken Tempeln sind verschiedenste Baustile vertreten. Im Zuge der Verfügbarmachung sollen die fotorealistischen 3D-Assets reibungslos mit Unreal und Unity funktionieren.

Die KitBash3D-Library wird von einigen der größten Namen in der Film- und Gaming-Branche genutzt, beispielsweise Marvel, HBO, Ubisoft oder EA.

Digital Production 05 : 2020

In der kommenden Digital Production 05 : 2020 haben wir übrigens einen besonderen Leckerbissen für euch. Denn in der Ausgabe liefern wir euch ein ausführliches Interview mit Maxx Burman, Mitbegründer und Creative Director von KitBash3D. Also, das Warten auf die neue DP lohnt sich!

Weitere Infos & Video

Seit dem 11.08. dieses Jahres können Entwickler auf die KitBash3D-Library, ausgestattet mit 25 Game Engine-Ready Kits, zurückgreifen. Diese Kits beinhalten summa summarum mehr denn 5.400 3D-Modelle. Auf der offiziellen KitBash-Homepage stehen alle weiteren Informationen abrufbereit. Im nachstehenden Video des KitBash3D Demo-Teams können die neuen Kids in Aktion bestaunt werden: