Versteigerung | Requisiten aus Hollywood-Filmen

It’s a trap!

Wer wollte sich nicht schon immer mal eine Admiral Ackbar-Büste ins Wohnzimmer stellen? Wo Bildungsbürger sich in Bronze gegossenen Goethe, Hegel, Schelling oder Lessing auf den Kaminsims stellen, da gehört die schnafte Admiral Ackbar-Büste zur Standardausrüstung eines jeden VFX-Arbeitszimmers. Doch woher ein solches Schmuckstück aus der weit, weit entfernten Galaxis beschaffen? Für den Ästhetik-Feinschmecker gibt es jetzt gute Neuigkeiten, denn Ende des Monats wird der LA Prop Store echte Requisiten aus Hollywood-Filmen versteigern. Insgesamt werden 870 an seltenen Requisiten verhökert. Die besagte Admiral Ackbar-Büste ist bereits für einen schlanken Preis von 30.000 US-Dollar abzustauben – im doppelten Wortsinn. Zu den übrigen Schönheiten zählen Props aus diversen Klassikern der Popkultur: Army of Darkness, Alien(s), Ghostbusters, Star Wars: A New Hope oder Zurück in die Zukunft.

Bargon wan chee kospah ooh.

Für die Gastronomen unter den Sammlerfreunden sind die originalen Augäpfel des intergalaktischen Gangsterbosses Jabba the Hutt für einen Kampfpreis von nur 2.500 US-Dollar einzusammeln. Die Glubscher sollen mit Bantha-Milch mariniert besonders deliziös runtergehen. Wer hingegen auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum ist, der kann sich für einen schlappen Unkostenbeitrag von 8.000 US-Dollar im Raptoren-Käfig aus Jurassic Park einrichten.

Weitere Infos & Video

Diejenigen, die sich einen umfassenden Überblick über die angebotenen Objekte verschaffen wollen, für die lohnt das Schmökern durch die knapp 500 Seiten umfassende Versteigerungsbroschüre. Die Versteigerung selbst wird vom 26. – 27. August dieses Jahres in Los Angeles stattfinden. Im nachfolgenden Video werden Kaufanreize geboten. Büsten von Geistesgrößen des Abendlandes befinden sich keine unter den Artikeln. Dafür ein Sturmtruppen-Helm, der sich nicht minder trefflich als Statussymbol (des Bösen) eignet.