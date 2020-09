Blender 2.90 | Release

Kein Blender, aber durchaus blendend aufgestellt, was die Features seiner Version 2.90 angeht: Die Rede ist von Blender 2.90. Keine weiten Wortspiele, dafür Verbesserungen in Sachen EEVEE, Cycles, Sculpt, VR, Animation, Modeling und mehr erwarten euch. Das ist euch hier zu sehr der Telegrammstil? Eine ausführliche Vorstellung der neuen Features gibt’s direkt an der Quelle, bei Blender. Als Appetizer tischen wir euch dieses Feature-Reel auf – mitsamt Showcases-Digestiv. Skol!