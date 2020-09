Realistisches Feuer | After-Effects-Tutorial

Wer seinen Hang zur Pyromanie – ganz umweltverträglich – auf das Anzünden virtueller Räume einschränken will, dem bietet dieses After Effects-Tutorial eine Handreichung. In diesem Fünfzehnminüter setzt du einen Wald in Flammen. Ja, ein unschöner Satz, finden auch wir. Ein Fördern von Waldsterben und Klimakatastrophen will der Instruktor Ignace Aleya dezidiert nicht propagiert wissen – hoffen wir zumindest.