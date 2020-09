The Beauty | Student Academy Award

Student Academy Award

Von den Animago-Awards 2019, zu den VES Awards 2020 – und nun zum Student Academy Award? Kausalität oder doch nur Korrelation? Jedenfalls pornös, die Erfolgsgeschichte des Diplomfilms The Beauty. Entstanden am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg, gewinnt The Beauty jetzt den Student Academy Award 2020 im internationalen Wettbewerb der Kategorie Animation. Gewürdigt werden die Gewinnerinnen und Gewinner in einer virtuellen Zeremonie am 21.10. in Los Angeles.

The Beauty

Thema des Diplomfilms: Die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll. Der Kurzfilm taucht in eine Unterwasserwelt hinab, in der Plastik und Natur zusammenfinden. Für einen Atemzug lang lösen sich Sorgen und Schuldgefühle zwischen Korallenriffen und Tiefsee auf. Dann wird der Zuschauer herausgefischt aus eskapistischen Bildern – und die ökologische Verantwortung des Menschen drängt an die Oberfläche…

Filmakademie Baden-Württemberg

Mit The Beauty geht der Student Academy Award zum sechsten Mal an eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg. Die bisherigen Siegerjahrgänge: 1998 (Rochade), 2007 (NimmerMeer), 2012 (Von Hunden und Pferden), 2015 (Erledigung einer Sache) und 2017 (Galamsey – Für eine Handvoll Gold) – und jetzt 2021 (The Beauty). Insgesamt haben es, seit Bestehen der Filmakademie, siebzehn Studentenprojekte in die Finalrunde des Nachwuchswettbewerbs geschafft.

Teaser-Trailer und Making-Of folgend nachstehend: