Don Bluth | Neues Animationsstudio

Don Bluth Studios

Totgeglaubte zeichnen länger – mit Stift, Papier und Zeichenbrett. Die Rede ist von Don Bluth, der Kreative hinter solchen Animations-Klassikern wie Feivel, der Mauswanderer, In einem Land vor unserer Zeit oder Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH. Don Bluth Studios nennt sich das Projekt des 82-Jährigen. Dessen Ziel: Neue Charaktere, Ideen und Cartoons zu erschaffen. Also nicht bestehende Marken melken, wie es gerade Netflix mit Bluths Kultklassiker Dragon’s Lair tut.

Bluth Fables

Das erste Projekt der Don Bluth Studios heißt Bluth Fables. Es basiert auf Kinderreimen und Äsops Fabeln; geschrieben wurden das Drehbuch von Bluth selbst. Bluth Fables und andere Projekte wurden – und werden – in Livestreams besprochen, und auf Youtube hochgeladen (siehe unten).

Lavalle Lee

In Teil drei des Livestreams spricht Lavalle Lee; der ist Vize-Präsident der Don Bluth Studios. Ein Unbekannter in Bluths Animations-Team ist er nicht: Er war Projektleiter bei Don Bluth Films, brachte die Crowdfunding-Kampagne für Dragon’s Lair voran. Aus dem interaktiven Film Dragon’s Lair (anno 1983) sollte ein Spielfilm entstehen: Lees und Bluths Pitch-Präsentation im Jahr 2017 war ein Erfolg. Netflix sicherte sich die Rechte, sitzt jetzt an einer Live Action-Adaption – mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle.

Don Bluth Studios – Live-Stream Part 3



Don Bluth Studios – Live-Stream Part 4



Don Bluth Studios – Live-Stream Part 5



Don Bluth Studios – Live-Stream Part 6



Don Bluth Studios – Live-Stream Part 7