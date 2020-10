Lost in Space | VFX-Breakdown

Important Looking Pirates teilen das Meer – wir teilen das Video mit euch.

Lost in Space – Season 2

Habt ihr auch genug von Angeber Moses, wenn der sich mal wieder einbildet, er müsse das Meer teilen? Oder übersättigt mit Johnny Depp, wie der im fünften Teil der Pirates-Reihe durch das geteilte Meer schwankt? Ja? Dann solltet ihr dieses Breakdown zur zweiten Staffel von Lost in Space umschiffen. Steht ihr allerdings auf geteilte Meere, könnt ihr Lost in Space – Season 2 eurer Sammlung „Meere teilen in Pop- und Bibelkultur“ hinzufügen.

Mehr verlieren im Weltall

Ein VFX-Breakdown und Previz-Reel von Mackevision und Image Engine zur zweiten Lost in Space-Staffel findet ihr in den unendlichen Weiten der DP-News.