Houdini 18.5 | Release

Houdini 18.5

An neuen Features erwarten den Houdini-Nutzer: Neue Simulation-Tools für Stoffe & Flüssigkeiten – und auch Updates für: Solaris Layout, Look-Dev-Toolset, Karma-Renderer und Plugins für die Spieleentwicklung.

KineFX

KineFX präsentiert sich als eines der Feature-Highlights. Es versteht sich als neues Feature für: Prozedurales Character-Rigging und Motion Editing. Der Schritt hin zu KineFX deckt sich mit SideFX gesetztem Ziel, Houdinis prozeduralen Workflow weiter auszubauen.

Vellum Brush

Auch ein Update erfährt der Vellum Solver. Denn mit Version 18.5 findet der Houdinianer / die Houdinianerin das Vellum Brush-Toolkit im virtuellen Werkzeugkasten. Was das bringt? Mit dem Vellum Brush-Toolkit bieten sich euch interaktive Physics Brushes für Curves, Meshes und Soft Bodies. Was ihr mit der Vellum Brush noch so gschaftlhubern könnt? Zum Beispiel könnt ihr ganz geschäftig direkt im Viewport mit Simulationen agieren. Ihr könnt es auch als Sculpt Cloth nutzen, um realistische Faltenwürfe auf Stoffen zu erzeugen.

Quickstart-Videos

Mit der Houdini 18.5-Veröffentlichung präsentiert SideFX auch Video-Reihe namens Quickstart. Die vier kurzen Videos beschäftigen sich mit: PolyBevel, Physical Lens and Focus Plane, Solaris Render Gallery und KineFX Motion Retargeting. Alle vier Videos findet ihr unten.

Keynote & Weiteres

Tja, „those are the facts!“, um die Animanicas zu zitieren. Für das Gefühlsbetonte und eine Prise Panasch ist die Houdini 18.5-Keynote in Spielfilmlänge zuständig. Also schnappt euch eine Tüte Sour Patch Kids, knackt das aromatisierte Sprudelwasser mit Sportverschluss – und macht euch bereit für die Houdini 18.5-Präsi.

Angefixt von Houdini 18.5? Dann ab zu den Tipps & Tricks. Aber nicht vergessen: Houdini 18.5 war auch mal nur Houdini 18.0!

Houdini 18.5 Keynote

Houdini 18.5 Quickstart | PolyBevel

Houdini 18.5 Quickstart | Physical Lens and Focus Plane

Houdini 18.5 Quickstart | Solaris Render Gallery

Houdini 18.5 Quickstart | KineFX Motion Retargeting