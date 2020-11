Mocha Pro 2021 | Release

Ihr bestellt, Boris FX schäumt und rührt – und serviert: einen brühheißen Mocha (Pro 2021)!

Neue Features

Was steht beim Release um Mocha Pro 2021 auf der Zutatenliste? Beispielsweise PowerMesh, der sub-planare Tracking- & Warping-Workflow. Und auch AdjustTrack 2.0; damit korrigiert ihr hindurchgeschlüpfte Track-Fehler ziemlich zügig. Nicht zu unterschlagen ist Alembic-Export; womit ihr mehr Server-Unterstützung an die Hand bekommt. Jetzt auch verfügbar: der Python Script-Editor. Mehr eine periphere Neuerung, aber trotzdem erwähnenswert: Updates in puncto Leistung und Stabilität.

Videos & Weiteres

Mocha Pro 2021 ist als Plugin für Adobe, Avid oder eigenständige Anwendung verfügbar. Mocha kaufen oder die Demo ausprobieren könnt ihr bei Boris FX.

Zwecks weiterer Infos klickt ihr die Videos unten. Im ersten schwatzt Ben Brownlee mit euch zu PowerMesh, AdjustTrack 2.0, Alembic Exporter und mehr zu Mocha Pro 2021. Durch das zweite Video führt euch Mary Poplin, zeigt euch auf, wieso PowerMesh gerade beim Tracking vertrackter Oberflächen unerlässlich ist – etwa bei Haut, Muskeln, Kleidungsstoffen oder ähnlichem.

Boris FX Mocha Pro 2021: What’s New



Mocha Pro 2021: Intro to PowerMesh Warp Tracking