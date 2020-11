Connected Ink 2020 | Hybrid-Veranstaltung

Vom 17. bis zum 18. November – 24 Stunden am Stück und weltweit – ist es so weit: Die Conntected Ink 2020 geht an den Start. Die Registrierung ist online bis einschließlich zum Sonntag, dem 15.11. kostenfrei möglich. Am Dienstag, dem 17. November fällt in Tokyo live der Startschuss für die Connected Ink 2020. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Lehrer, Studenten und überhaupt alle kreativen Menschen. Themenschwerpunkt ist die Bildungstechnologie.

Zu den Höhepunkten des 17ten Novembers gehören – in unbestimmter Reihenfolge:

How chaos and creativity lead to new beginnings – mit Faik Karaoglu (Executive Vice President Branded Business bei Wacom) – um 12:45 Uhr

Empowering our children to become digital creators – mit Verena Pausder, Gründer von “Digitale Bildung für alle e.V.“, zusammen mit Heidi Wang (VP Wacom Ink Division) – um 13 Uhr

Human signatures for a digital world – mit Peter Sommer (Managing Director Wacom) – um 14:30 Uhr

One of those Days – mit den Comic-Künstlern Maya and Yehuda – um 18 Uhr

How creativity has the power to change lives – mit Click-On Kaduna, einer Initiative aus dem Norden Nigerias – um 19 Uhr