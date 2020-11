Idea & Maker | Motion Design Show

Idea & Maker

Idea & Maker: das sind Maxim Kroft und Johana Kroft. Hm, „Kroft“, woran erinnert uns der Name? Na egal, die Krofts jedenfalls sind ein Duo, die ihre Expertise betreffs Software-Skills, Kinematographie, Design und Mathematik zusammenbringen.

Kroft? Croft! Lara?

Hm, hach, „Kroft“, war da nicht was mit Hot Pants, Gordonstoun Boarding School und einem Paar Selbstladepistolen? Heiliges Kanonenrohr, wir wollen einfach nicht draufkommen! Aber na ja, so ein Duo ist etwas Feines, aber so richtig BAAM! macht es doch erst ein Trio, oder? Wen gäbe es denn da so? Idea & Maker verorten sich in London. Neulich ging die Bewerbung einer gewissen Lara ein – wohnhaft im über eine Stunde entfernten Surrey. Hm, irgendwie eine zu lange Anfahrt fürs tägliche Pendeln, oder?

Duo – kein Trio

Nun gut, werden die Krofts wohl erstmal ein Duo bleiben – für ihre Visuals guckt ihr das Video unten.

Maxim and Johana Kroft @ The 3D and Motion Design Show