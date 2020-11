Concept Artist | Tipps & Tricks

Über Concept Artists

Wer ist Marc? Scuba Diver, Concept Artist – oder einfach nur eine Ulknudel par excellence? Tja, vielleicht geht der Marc ja gerne in seiner Freizeit schnorcheln, oder er hat sich im Freundeskreis das Prädikat Ulknudel erarbeitet – aber für euch legt er in diesem Video alles über der Berufung zum Concept Artist dar.

Es erwarten euch: Infos zu den benötigten Kompetenzen, grundsätzliche Überlegungen zum Lifestyle Concept Artist, Tipps zur Karriereplanung (Sprung vom Hobbyisten zum Vollprofi) – und Inspirationen für euer Portfolio.

After Work Diving

Unterm Strich bietet euch dieser Viertelstunde einen Schnellkurs in Sachen „Alles was ich schon immer übers Leben und Schaffen eines Concept Artists wissen wollte, aber nicht zu fragen wagte“.

Nach dem Schauen des Videos gönnt euch doch eine Runde Scuba Diving entlang der schönsten Korallenriffe der Welt? Oder halt in der heimischsten Badewanne eures Mietbunkers plantschen, weil Reisen ist ja gerade nicht, oder?

How to Become a Concept Artist