Vue & Plant Factory | Release

Vue und Plant Factory

Schrebergärtnern mal digital: e-on-Software veröffentlicht die neuen Versionen seiner Tools – Vue und Plant Factory.

Neue Features

An neuen Funktionen wurden eingepflanzt: USD-Export, Support für Pixars Universal Scene Description, verbesserte Integration mit Cinema 4D – und Unterstützung für native Arnold-Materialien. In Vue werden euch neue Steuerungsoptionen fürs Wolkenmaterial an die Hand gegeben – daneben wurde gesät: Unterstützung für nicht-fotorealistisches Rendering und dynamisches Relighting in der Path-Trace-Render-Engine. In der Plant Factory keimt ein neues System zum Backen von Textur-Maps aus Blatt-Clustern.

Weitere Infos

Bei Blog-Eintrag und Veröffentlichungshinweis buddelt ihr nach informativen Samenkörnern – oder ordert Vue und Plant Factory jetzt gleich im dekorativen Blumentopf.

USD export in VUE & PlantFactory



Improved integration with and support for Arnold and V-Ray in Cinema 4D

Creating Leaf Clusters in PlantFactory