Walking with the Flow. Mit diesem Video euren C4D-Workflow verbessern!

Peter Eszenyi

In diesem Video zeigt euch Peter Eszenyi: den richtigen Einsatz von Workflows, die er bei Großproduktionen wie Ghost in the Shell, Pacific Rim: Uprising oder The Dark Crystal: Age of Resistance verwendet hat.

Jetzt heißt es also „Licht, Kamera – und Action!“ für den Cinema 4D-Workflow!

Peter Eszenyi @ The 3D and Motion Design Show