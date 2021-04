Blender Cycles X | Software

Cycles X

The Blender Foundation enthüllt Cycles X – eine, in den Startlöchern stehende, überarbeitete Version des Production Renderers. Mit Cycles X soll, laut Graphics Software Engineer Brecht Van Lommel, Production Rendering für die kommende Dekade zukunftssicher gemacht werden.

Features

Erscheinen soll der neue Production Renderer zusammen mit Blender 3, also in frühestens sechs Monaten. Damit soll schnelleres Rendering beim Einsatz aktueller GPUs, und verbesserte Interaktivität für den Viewport Einzug halten. Resumable und Incremental Rendering sollen in Zuge von Cycles X ebenfalls verbessert werden.

Brecht Van Lommel

Brecht Van Lommel, Graphics Software Engineer des Blender Institutes, schreibt auf Blenders Blog über die neuesten Entwicklungen:

„Wir sind sehr daran interessiert, größere Verbesserungen am Core Cycles Rendering vorzunehmen. Aber einige Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, bremsen die Leistung und machen es schwierig, den Code zu pflegen. Um das anzugehen, haben Sergey Sharybin und ich ein Forschungsprojekt namens Cycles X gestartet, dessen Ziel es ist, die Architektur aufzupolieren und sie für die nächste Dekade vorzubereiten. Anstatt schnelle Korrekturen oder Optimierungen zu finden, die nur einen Teil des Problems lösen, überdenken wir die Architektur grundlegender.“

Weitere Infos

Auf Blenders Developers Blog findet ihr Brecht Van Lommels Bekanntmachung, mitsamt ersten Ergebnissen zu Cycles X. Im Video unten feiern die Entwickler den 10ten Jahrestag von Cycles – und machen das Projekt Cycles X publik.

Cycles X