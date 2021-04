Und hier kommt die neue DP!

Here we go again: die neue DP! Mit uns bildungstechnisch durchstarten, denn: unser Ausbildungsschwerpunkt mit 18 Universitäten, Fachhochschulen, Privatschulen und sonst allen Bildungseinrichtungen zeigt euch, welche Einrichtung die VFXlerInnen von morgen ausbildet. Und wo wir ohnehin gerade an den Unis waren, haben wir euch von dort interessante Projekte mitgebracht. Nämlich: die Pro-Tools-Alternative Reaper, für den die Hochschule Luzern gleich einen ganzen YouTube-Kurs anbietet. Oder das Rental-System der Georg-Simon-Ohm-FH, welches jeden Geräte-Fetischisten anfixen sollte. Außerdem mit dabei in dieser Ausgabe: die Legendary Edition des Gaming-Evergreens Mass Effec, unser Interview mit Weta Digital zu Zack Snyder's Justice League, Blender 2.92 und überhaupt Tech-Themen satt!

Welche Ausbildung passt zu mir?

Artikel von Patrick Poti

Es geht los mit dem Ausbildungsschwerpunkt – aber welche Faktoren sind wichtig? Und wo findet was statt?

Filmakademie: Auf zum Studenten-Oscar?

Artikel von Patrick Poti

Mehr Preise hat keiner, und das nicht grundlos: Das Animationsinstiut in Ludwigsburg hat Weltrang.

HDM: Mediale Maultaschen? Lecker!

Artikel von Patrick Poti

In Stuttgart boomt die VFX-Branche – praktisch, denn die zweite exzellente Uni liegt in Vaihingen!

Hochschule Nürnberg: Wie komme ich zu ILM?

Artikel von Patrick Poti

Der Geheimtipp unter den Film- & Animationshochschulen: die Georg Simon Ohm in Nürnberger Masterminds?

Artikel von Patrick Poti

Frisch gegründet und schon mit Starpower: Die Vorzeigeschule für Kamera & Regie bildet nun auch VFXler aus! (S. 22)

MD.H: Dolles Design-Studium?

Artikel von Patrick Poti

Die private Hochschule in München, Berlin und Düsseldorf bietet Digital Film Design und Design Management. Auch für dich?

New3dge: L’art pour les effets visuels?

Artikel von Patrick Poti

The school in Paris offers game and film studies – but do you have what it takes?

Lost Boys: Peter Pan’s Finest

Artikel von Patrick Poti

In Vancouver and Montreal you can study Comp, FX TD and Lighting. Worth the trip?

FH Oberösterreich: Studieren bei Nachbarn

Artikel von Patrick Poti

Digital Arts in Hagenberg – das idyllische Studium vor grandioser Kulisse?

ifs: VFX op Kölsch

Artikel von Patrick Poti

Am Niederrhein ist manches anders – aber wer Kunst, Technik und Wissenschaft unter einen Hut bringen will …

FH St. Pölten: Medienmacher aus Niederösterreich

Artikel von Patrick Poti

Vor den Toren Wiens gibt es Medientechnik, Media Production, Digital Design und mehr.

Fachhochschule Dresden: Mutti, ich mach was mit Medien!

Artikel von Patrick Poti

Ab ans Eldorado der Elbe? Grafikdesign und Mediendesign in Dresden!

HSLU: Fürs Studium ins Künstler-Kanton?

Artikel von Patrick Poti

Luzern bietet viel – aber kommt ihr klar mit Schwyzerdütsch?

Fachhochschule Ansbach: VFX-Kader statt Kasernenton?

Artikel von Patrick Poti

Im Frankenland gibt es eine öffentliche FH, die Visualisierung und Digitale Medien lehrt. Interessant?

Bayerische Filmakademie: Da bist du BAF!

Artikel von Patrick Poti

Praxis pur vor den Toren der Fernsehsender – in der heimlichen Hauptstadt

Hochschule Offenburg: Digitales im Dreiländereck

Artikel von Patrick Poti

Technisch versiert und öffentlich? Ja, das geht!

Catalyst: Underground-Hochschule in Berlin?

Artikel von Patrick Poti

Visual Effects und Creative Production für alle, die mit dem verschulten Uni-Alltag nichts am Hut haben?

SAE: Studieren am Institute

Artikel von Patrick Poti

Tontechnik, Games, Animation, VFX: Die SAE will viel beibringen.

Filmuniversität: Der Wolf unter den Filmhochschulen

Artikel von Patrick Poti

Die Filmstadt Babelsberg als Campus – das geht, wenn man an die Filmuniversität Konrad Wolff geht!

CC2021: Großes Frühlingsupdate

Artikel von Nils Calles

Adobe verteilt Updates für Premiere, After Effects und Photoshop – was kommt an neuen Tools?

Hausen

Sehsucht bringt den Gruselfaktor in die Betonwüste und zeigt acht Folgen lang, warum der Plattenbau gruselig ist.

Legendary Scaling

Artikel von Bela Beier

“Mass Effect” is coming back – but how do you remaster more than 30K textures? We asked Bioware how good AI-upres is, and what else is worth remastering

Ohm.Rent

Artikel von Alexander Vexler

Die Verleihsoftware für Hochschulen – aber nicht nur. Das Tool für alle, die keine Lust mehr auf Listen haben.

Ausgabecodecs für Resolve 17

Artikel von Prof. Uli Plank

MainConcept stopft die Lücke im Resolve-Workflow: Endlich ohne Abstriche exportieren!

Neue Illusionen mit Partikeln

Artikel von Prof. Uli Plank

Boris FX jagt Trapcode Particular den Particle-Thron ab – aber funktioniert das auch?

Der Reaper in Luzern

Artikel von Thomas Gassmann

Pro Tools ist Industriestandard – aber muss das sein? Luzerner Dozenten zeigen, dass es Alternativen gibt.

Interviewing all over the world

Artikel von Nils Calles

Streaming explodiert und tausend neue Produkte buhlen um die Aufmerksamkeit. Aber welche davon taugen etwas?

Weta takes a second go…

Artikel von Bela Beier

“The Justice League” got a second run at the screens. We asked Weta what they did differently this time.

Blender 2.92

Artikel von Gottfried Hofmann

Der Anstoß für Everything Nodes ist da. Aber was hat es mit Geometry Nodes auf sich?

Decal Placer Script für 3ds Max

Artikel von Mike Kuhn

Gebrauchsspuren, Aufkleber und mehr einfach platzieren ohne mehr Polygone? Das geht, und wir zeigen wie.

Neonlicht in der Dunkelheit

Artikel von Mirja Fürst

Bruce Lee ist noch präsent: Poy Chin Tong visualisiert zum 80ten Geburtstag.

Let’s team it up!

Artikel von Christoph Zapletal

Die Platzhirsche im High-End-Compositing Nuke und Flame verstehen sich in echt viel besser, als man glauben mag.

ZBrush – neue Upgrades und Spacemouse

Artikel von Ralf Gliffe

60% der Sculpting-Zeit sind mit dem Verschieben des Modells verschwendet. Wäre da ein 3D-Eingabegerät nicht praktisch?