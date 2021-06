Omniverse | Release

Bepreisung für Omniverse

Nvidia gibt die Bepreisung für Omniverse bekannt – dem Kooperationssystem für 3D-Produktionen. Nvidia CEO Jensen Huang bezeichnete Omniverse auf der GTC 2020 als ein „Google Docs für 3D-Designer“.

Der Zugang wird 1.800 US-Dollar jährlich kosten, inklusive 25.000 (bis zu 25 User) oder 250.000 US-Dollar (500 User und mehr) für den Nucleus Server. Auf dem Nucleus Server wird die gemeinschaftliche Datenbank aller, an einem Projekt beteiligten, Kreativen hinterlegt.

Die kostenpflichtige Version von Omniverse soll nächstes Jahr erscheinen. Wie Richard Kerris, General Manager bei Nvidia den KollegInnen von CG Channel sagte, soll „Omniverse für Einzelpersonen weiterhin kostenlos bleiben.“ Aktuell befindet sich das Kooperationssystem in einer offenen Beta-Phase.

Auch in puncto Connector-Plugins für Digital-Content-Apps gibt es Neues: Connectors für Houdini und Blender sollen nach dieses Jahr erscheinen. Bislang werden unterstützt: 3ds Max, Maya, Revit, Rhino, SketchUp und Unreal Engine.

Weitere Infos

Die kostenpflichtige Version von Omniverse soll noch diesen Sommer online gehen. Weitere Infos zu Omniverse holt ihr euch hier, hier und hier ab. Das Video gleich hier wirbt für die Open Beta.

Nachtrag: Während wir das hier schrieben, ist Nvidias Omniverse bereits von der Open Beta in den Release gewechselt, wie im zweiten Video, gleich hier unten, zu sehen ist.

NVIDIA Omniverse Open Beta



NVIDIA Omniverse Open Beta – Now Available for Download