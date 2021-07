DIT-Pack | Release

Blast vom the Past: Im Februar dieses Jahres schnürte Assimilate ein Paket für alle Digital Image Technicians. In dem digitalen Paket enthalten: Scratch (Software für Dailies) und Live Looks (Live Grading). Das Paket richtet sich an alle solchen Filmproduktionen, bei denen Previz ein wichtiger Bestandteil ist, um die anschließenden Postproduktionen effizienter zu gestalten.

Mit Live Looks lässt sich Grading in Echtzeit bewerkstelligen – egal, wie viele Kameras beteiligt sind. Außerdem lassen sich Greenscreen-Hintergründe schnell ersetzen. Und wenn ihr ein fertiges Grading speichert, werden alle Metadaten sowohl als Textdokument aber auch als XML gespeichert. Laut Assimilate werden alle Grades und Metadaten in einer übersichtlichen Ordnerstruktur gespeichert, was das anschließende Weiterverarbeiten in der Postproduktion erleichtern soll. Daneben bietet Live Looks ein lokales Web-Interface, über das Kunden Grades, Vorher-Nachher-Bilder und Metadaten übers Wi-Fi empfangen können.

Schließlich Scratch speichert das gesamte, aufgenommene Filmmaterial, während die Looks und Metadaten abgeglichen und zusammengeführt werden, basierend auf der Live-Looks-Ordnerstruktur. Ein zusätzliches Schmankerl: Alle Audio-Dateien werden zusätzlich zueinander abgestimmt. Wenn es mit Assimilates DIT-Pack schließlich an die Postproduktion geht, erhält die Post-Pro-Supervisorin einen umfangreichen Clip-Report, der alle relevanten Infos aufführt. Zusätzlich erhalten Schnittassistenten eine ALE, die alle Metadaten beinhaltet.

Doch damit hätten wir noch lange nicht die vielen Gestaltungsspielräume von Live Looks, Scratch und Assimilates DIT-Pack besucht. Deshalb: Wenn ihr mehr erfahren wollt, klickt euch hier rein. Verfügbar ist Assimilates DIT-Pack für Mac- und Windows-Betriebssysteme.