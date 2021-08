Der Bundesverkehrsminister warnt: Quietschgelb-amerikanische Schulbusse locken Alien-Monster an!

In diesem VFX-Breakdown zum Sci-Fi-Sequel Independence Day: Resurgence zeigt Weta Digital – zusammen mit seinem ID’schen Alien Harvester – allen H.R. Giger-artigen Alien-Queens, über welche Standleitung E.T. nachhause telefoniert.

Um Dr. Brackish Okun zu zitieren: „Time to kick some serious alien ass!“

Independence Day: Resurgence VFX | Weta Digital