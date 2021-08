USD Hydra Plugin | Release

Für Blender: USD-Unterstützung für AMD jetzt in der Beta.

AMD veröffentlicht sein quelloffenes USD-Hydra-Plugin für Blender in der Beta. Mit dem Plugin gelobt AMD erstklassige USD-Unterstützung.

Das ist mit USD-Hydra-Plugin möglich: Importieren von Dateien im USD-Format, Erstellen von USD-Scenes direkt in Blender, Rendern von Blender-Scenes im USD-Hydra-Framework, Exportieren von USDs zwecks Weiterverarbeitung in anderen Anwendungen. Außerdem unterstützt USD-Hydra-Plugin: das MaterialX-Format. An Renderern wird aktuell nur hdStorm unterstützt; laut AMD sollen Arnold, Redshift und RenderMan allerdings auch weitestgehend problemlos funktionieren.

Weitere Infos: USD-Hydra-Plugin (Beta) für Blender ist unter einer Apache License 2.0 verfügbar. Hier und hier findet ihr alles Wissenswerte auf GitHub. Oder ihr klickt das Video im Anschluss.

AMD USD Hydra Plug-in for Blender Overview