VFX-Kurzfilme | Internationale Filmschule Köln

In nuce: Der aktuelle Abschlussjahrgang des Bachelorstudiengangs präsentiert heute seine Abschlussarbeiten im Kino Cinenova vor Vertreterinnen der Medienbranche. Die 58 Absolventinnen kommen aus den Fachschwerpunkten Drehbuch, Regie, Kreativ Produzieren, Kamera, Editing Bild & Ton, VFX & Animation sowie Szenenbild.

Was steht auf dem Filmprogramm? Zu sehen werden sein elf fiktionale Abschlussfilme (in Ausschnitten). Außerdem werden acht Drehbücher für abendfüllende Spielfilme sowie drei Animations-Abschlussprojekte vorgestellt.

Drei Animations-Projekte: Mit den VFX- & Animationsprojekten der ifs-Absolventinnen sind die Leser der Digital Production bereits vertraut. Denn die historisch inspirierte Elefantenrunde „Circus in Town“ stellten die beiden Filmemacher Robin Pfister und Sebastian Kellermann im ausführlichen Werkstattbericht „Der Zirkus ist in der Stadt!“ vor, nachzulesen in der DP 04 : 2021. Und die dystopische Mystery-Geschichte um das Individuum in der Großstadt mit dem Titel „Yûgen“ fand ebenfalls Einzug in unser Magazin, und zwar in der DP 05 : 2021, in der uns das Team um Sophie Daugsch, Julien Hecker, Christian Heynert und Simon Li zu ihrem Werkstattbericht namens „Dystopische Knutschkugeln?“ mitnahmen. Beim dritten animierten Film des Abschlussjahrgangs handelt es sich übrigens um eine Komödie um einen Baum mit Ambitionen („Bloom“).

Weitere Infos: Damit ihr gänzlich im Bilde seid, zum BA-Abschlussjahrgang, schlaut ihr euch online auf. Oder ihr verfolgt, wie an der ifs die MA-Studiengänge Entertainment Producing und Film starten.