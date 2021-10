Technik-Emmys | Preisträger

In nuce: Die Television Academy gibt die Gewinner der 73sten Technik-Emmys bekannt. Mit der Auszeichnung werden solche Einzelpersonen, Firmen oder Organisationen geehrt, jene die Juroren mit technischen Entwicklungen überzeugen konnten.

Unter den Einzelpersonen wird Reed Hastings den Preis entgegennehmen. Hastings ist Mitgründer und CEO von Netflix. Bereits 2012 erhielt Netflix einen Engineering Emmy – jetzt wird Hastings selbst mit dem Technik-Emmys geehrt. In der Begründung der Academy heißt es, Hastings gestalte mit Netflix den Vertrieb von Fernsehsendungen entscheidend. Nicht zuletzt qua solcher Infrastrukturen, Verschlüsselungs-Techniken und Bookmarkings, die auf Cloud-Basis funktionieren.

Zu einer der Firmen, die sich demnächst den Technik-Emmys ins Regal stellen kann, gehören die Dolby Laboratories; und zwar für die kontinuierliche Weiterentwicklungen in den Bereichen Bild und Ton. Außerdem dürfen Pokale einheimsen: Arri für seine Arri SkyPanels (eine Produktreihe von LED-Soft-Lights), Cedar Studio (Tools zwecks Bereinigung und Wiederherstellung von Audios), Scriptation (eine Software, welche Arbeit an Filmdrehbüchern digitalisiert) oder Teradek Bolt 4K (On-Set-Monitoring ohne Zeitverzögerung). Aber denjenigen Preisträgerinnen, für die sich Digital Content Creators am meisten begeistern werden, gehören Goleam für ihre Goleam Crowd (prozedural erstellte Animation für Gruppenszenen), Stephen Regelous für Massive (Crowd-Simulation mit AI-Ansatz) und Chaos Group für den Renderer V-Ray (Leserinnen der Digital Production wissen, dass mit V-Ray kein Deutschrap-Sprechsänger gemeint ist).

Weitere Infos: Die Preisvergabe wird am 21ten Oktober stattfinden. Die offizielle Bekanntmachung findet ihr beim Internetauftritt der Emmy-Awards. Und wer jetzt nicht weiter seine Pipeline polieren kann, ohne zu wissen, was der Technologiestandort Hollywood sonst noch so leistet, wenn James Camerons Schlumpf-blaue Navi-Aliens gerade den Flugdrachen Leonopteryx satteln, der klickt sich in diesen Artikel.