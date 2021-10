Artworks | Eye Candy

In nuce: Bei unseren Kolleginnen von 3Dtotal führt eine neunteilige Bildergalerie („9 Scenes from Summer 2021“) durch die vielleicht schönsten Artworks, die im Verlauf der zurückliegenden Sommermonate entstanden sind.

Zu unseren persönlichen Favoriten gehören „Closing Hours“ von Ismail Inceoglu (eine schneeverhangene Cityscape), „Tree of Life“ von Satoshi Ueda (ein gruseliges Porträt, dass uns an „American McGee’s Alice“ erinnert) und „The Classroom“ von Cristiano Porfirio (eine Hommage an sich aufopfernde Lehrkräfte).

Weitere Infos: Welches dieser Louvre-würdigen Artworks gehört zu euren Lieblingen? Und inspiriert es euch zu künstlerischen Höhenflügen? Findet es heraus, bei unseren freundlichen Kolleginnen von 3Dtotal. Weitere Inspirationsquellen schöpft ihr auf Artstation bei Ismail Inceoglu, Satoshi Ueda und Cristiano Porfirio.