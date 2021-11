Character Creator 4 | Ankündigung

In nuce: Reallusion kündigt Version 4 seines Character Creators an. Im Frühling nächsten Jahres soll Character Creator 4 erscheinen.

Gefietscherte Features: Laut Entwicklerangaben soll es euch Character Creator 4 ermöglichen, eine deutlich erweiterte Spannbreite von 3D-Charakteren zu bearbeiten. Nicht nur das, denn sowohl menschliche als auch kreatürliche Modelle werdet ihr in das Tool importieren dürfen. Und wer seinem Schoßhund, Bearded Collie oder gar Werwolf schon immer das Schwanzwedeln beibringen wollte: Version 4 wird es euch zusätzlich erlauben, sekundäre Bewegungen für eure Modelle einzurichten. Das Ganze läuft dann über das neue, sogenannte Spring Dynamics System. Von der Schwanz- bis zur Nasenspitze: Über 140 Facial Blendshapes sollen außerdem aufgefahren werden, mitsamt der Option, diese extern weiterzubearbeiten, beispielsweise mit Sculpting-Software wie ZBrush. Und mit den Möglichkeiten des neuen Preview- und Anzeige-Systems soll der Workflow zusätzlich geölt werden: Vorgefertigte Bewegungen dienen euch als Handreichung, um bereits frühzeitig Rigging, Gesichts- und Haaranimation, oder auch die Animation von Kleidungsstücken, auszutesten.

Bei allen Feature-Freuden bleibt ein Wehrmutstropfen: Reallusion stellt die kostenlose Version des Character Creators ein, welche bisher Usern von iClone zur Verfügung stand. Ebenfalls eingestellt wird 3DXChange, das kostenpflichte Add-on, mit dem User der kostenlosen Version bislang Charakter (im OBJ- oder FBX-Format) in andere Anwendungen exportiert haben. Hintergrund dazu: Ein Teil der Funktionen von 3DXChange wird in Character Creator 4 selbst ausgelagert.

Weitergeklickt: Der Veröffentlichungshinweis zum Character Creator 4 setzt euch die Feature-Freuden in seiner Gesamtheit auseinander. Für eine Vergleichsliste dahingehend, was Character Creator 3 bot und was Character Creator 4 bieten wird, klickt ihr euch hier rein. Neukunden werden Software-Lizenz für den Character Creator für rund 300 US-Dollar erwerben dürfen. Ungeduldige können die Software bereits jetzt vorbestellen. Die aktuelle Version des Character Creators ist die 3.4, auf dessen Basis-Version registrierte User von iClone 7 kostenlos zugreifen. Und wer sich weniger für Lassies Schwanzwedeln begeistern kann, seinen 3D-Charakteren stattdessen lieber AI-gestütze Lippenbekenntnisse abverlangt, der schaut Reallusions und Replica Studios iClone-Plugin an.

Character Creator 4 Work in Progress – Part One: Enliven Any Characters