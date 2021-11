Mari 5.0 | Release

In nuce: Foundry veröffentlicht Mari 5.0. Zu den beworbenen Killer-Features gehören Verbesserungen zu USD und solchen Funktionen, welche Usern die Pipeline ölt.

Gefietscherte Features: Zu den neuen Features, die Foundry für den Release 5.0 von Mari ins Rampenlicht setzt, gehören eine verbesserte Brush Engine, die Usern zusätzlich Kontrolle über die Farben der Brushes eröffnet. Aber auch HSV-Jitter-Effekte pro Stroke, der Tip Splat (Spitze), oder stiftdruckgesteuerte Basis liegen fortan in User-Händen. Außerdem: Benutzerdefinierte Pinselspitzen können jetzt gänzlich farbverwaltete Bilder sein. Da freut sich der Artist über ein Mehr an künstlerischer Freiheit! Nicht zu unterschlagen: Bake Points unterstützten jetzt Filter und bieten die Möglichkeit, Graphen-Netzwerke nicht-destruktiv zu verwischen. Doch damit der Feature-Freuden nicht genug, denn die verbesserte Flattening-Engine reduziert die Baking-Geschwindigkeit laut Entwicklerangaben stellenweise um bis zu 50 Prozent.

Trendthema USD: Mari 5.0 bietet einen Workflow an, der auf das Erstellen von USD-Previews von Assets zugeschnitten ist – jedenfalls für solche Assets, die in Mari 5.0 erstellt wurden. Mit Hydra-gestützten Viewports können Artists jetzt Preview-Looks und Production-Looks gleichermaßen erstellen, beispielsweise mit Foundrys Katana.

VFX Reference Platform 2020: Um sich weiter der VFX Reference Platform anzunähern, hat Mari die Bibliotheken von Drittanbietern innerhalb Maris aktualisiert, um die Übereinstimmung mit der VFX Referenz-Plattform CY2020 zu gewährleisten. Nach Entwicklerangaben sollen VFX-Dienstleister leichter eigene Software für Mari erstellen. Darüber hinaus entspricht OCIO jetzt der CY2021-Spezifikation von 2.0, sodass Artists die entsprechenden v2-Konfigurationsdateien verwenden.

Weitergeklickt: Alles, was es über das neue Mari zu wissen gibt, erfahr ihr bei Foundry. Die nachfolgenden sechs Videos liefern euch: Einen Überblick zu Mari 5.0, zeigen euch Node Graph Snapping, Gradient Procedurals, Brush Engine Updates, Bakepoint Filters und USD Exporting. Am 15.12. des Vorjahrs berichteten wir über Mari 4.7, respektive zuletzt am 11.10. darüber, warum die Beta von Mari 5.0 drachenstark war. Klickt doch mal rein!

Mari 5.0 | Overview



Mari 5.0 | Node Graph Snapping



Mari 5.0 | Gradient Procedurals



Mari 5.0 | Brush Engine Updates



Mari 5.0 | Bakepoint Filters



Mari 5.0 | USD Exporting