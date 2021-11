Unreal Engine | Assets

In nuce: Dieses Asset-Paket für Unreal Engine von NadirFX enthält 20 Appearance- und Dissolve-Effekte – und ist dabei kostenfrei. Das Paket ist noch für den gesamten Monat November kostenlos erhältlich.

Gefietscherte Features: Neben der Standardvariante der jeweiligen Assets liegt immer eine Variante bei, welche sich insbesondere für Projekte aus dem Mobile-Bereich eignet. Aber auch für Entwickler von Konsolentiteln soll das Paket lohnen. Das Asset-Paket „Character Appearance and Dissolve“ in Zahlen: 20 Effekte, 21 Texturen, 80 Materialien und 40 Material-Funktionen. Der Preis in Zahlen: 0 Euro.

Weitergeklickt: Das Ganze saugt ihr euch auf dem Online-Marktplatz der Unreal Engine.

Weitere Asset-Pakete für Unreal Engine? Geht auf Asset-Entdeckungsreise, und findet heraus, was noch im Portfolio von NadirFX steckt. Auch nicht zu unterschlagen: 23 Landschaften, sieben Himmelspanoramen mit dem Bundle-Pack Elite Landscape gab es am 19.10. Wer es morbide mag, sich zu den (virtuellen) Friedhofsgängern zählt, der kann mit Dekogon Studios den Gottesacker umpflügen (30.09.). Wer hingegen auf Post aus der Postapokalypse wartet, der macht mit Kimmo Kaunela Bekanntschaft (10.09.). Wir freuen uns auf kommende Ausnahme-Projekte, verschönert mit Unreal-Assets!

[UE4] Character Appearance and Dissolve – Unreal Engine 4 Marketplace