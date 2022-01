Turbopera | Eye Candy

Besser als die drei Tenöre (und die Fisch-Spezialität des Hauses)? Animago-nominierter Kurzfilm in voller Länge!

In nuce: In diesem zweiminütigem Kurzfilm werdet ihr Zeuge davon, wie ein Fisch zum stimmgewaltigen Opernsäger avanciert. Ein fischiges Hörvergnügen der imponösen Art. Klickt doch mal auf diese musikgewordene Fischplatte (mit phonstarkem Nachgeschmack).

Nachgeblättert: Der Kurzfilm Turbopera war übrigens anno 2019 für den Animago nominiert. Zieht für das dazugehörige Interview eure DP 06 : 2019 aus dem Heftregal – oder klickt euch kostenlos direkt in den Heft-Artikel rein!

Verdi’s „La Traviata“ interpreted by fishes | „Turbopera“ – CG short film by Meyran, Marchand et al.