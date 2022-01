Avid Media Composer 2021.12 | Artikel

Scott Simmons von ProVideo Coalition meint: „Das wichtigste, neue Feature ist vermutlich das Cloud-basierte Lizenzmodell .“

In nuce: Der ausführliche Artikel von unserem freundlichen Kollegen Scott Simmons von ProVideo Coalition nähert sich Version 2021.12 des Avid Media Composers an. In seinem Artikel meint Simmons: „Das wichtigste, neue Feature ist vermutlich das Cloud-basierte Lizenzmodell.“

Cloud-basiertes Lizenzmodell: Folgendes, altbekanntes Szenario: Ihr wollt eure Avid-Lizenz von einem auf den anderen Rechner wechseln. Jetzt ist es an euch, nach dem Telefonhörer zu greifen, euch verbal mit einem echten Menschen auseinanderzusetzen. Entsetzliche Vorstellung, oder? Tja, aber dank Avids neuem Link-Licensing-System könnt ihr – so beschreibt es Simmons in seinem Artikel – das Verschieben von Lizenzen jetzt direkt in der Avid-Link-App vornehmen. Das soll für all diejenigen User gelten, die das Cloud-basierte Subscriptions-Lizenz nutzen.

Neuigkeit für Mac-User: Weiter erklärt Simmons in seinem Artikel, dass sowohl das Betriebssystem Monterey 12.1 als auch die neuen M1-Chips unterstützt werden. Allerdings handele es sich um keine native Apple-Version des Media Composers, stattdessen wird das Ganze emuliert. Laut Simmons soll die Emulation aber stabil sein, vor allem bereits bei kleineren Projekten überzeugen können.

Wie funktioniert Link-Licensing über die Cloud? Im Rahmen einer bebilderten Kurzanleitung demonstriert euch Simmons, wie das Umlegen von Lizenzen funktioniert – innerhalb des Interfaces von Avid Link. Außerdem expediert der ProVideo-Coalition-Kollege mit euch entlang einer Mini-Kontroverse zu einer neuen Entwicklung bei Avid: Die Hardware-Dongle-Unterstützung soll bei künftigen Mac-Generationen entfallen, da sich die Dongle-Hersteller wohl querstellen, ihre Hardware für M1-Chips oder das Mac-Betriebssystem Monterey anzupassen. Für Mac-Schrägstrich-Avid-User läuft somit wohl die Ära Dongle bald aus.

Alles Neue bringt Media Composer 2021.12: In einem Fünfminüter stellt euch Michael Krulik von Avids Product Marketing Team (siehe Banner oben) die neueste Avid-Version vor. Die Feature-Highlights daraus: Unterstützung für M1-Chips und die aktuellen Versionen der Betriebssysteme Windows 11 & Monterey, aber auch kosmetische Neuerungen, wie ein anpassbares Interface oder neue Möglichkeiten, eure Medien und Assets innerhalb der Bin-Struktur zu organisieren, dürfte Avid-User interessieren.

What’s New in Media Composer 2021.12