Angie-Renderer | Artikel

In nuce: Dieser lesenswerte Artikel, erschienen bei unseren geschätzten Kolleginnen von FXGuide, setzt euch Mike Seymour, Redakteur bei und Mitbegründer von FXGuide, auseinander, was der neue Angie-Renderer von Isotropix draufhaut. Der Release des neuen Renderers ging mit dem Early Access von Clarisse 5.5 einher.

Was ist Angie? Angie ist ein hybrider CPU-Schrägstrich-GPU-Renderer für User von Clarisse. Mit Angie rendert ihr über CPU, GPU – oder rendert mit beiden Prozessoren gleichzeitig,

Was ist Clarisse? Clarisse ist ein Tool für die Kreation von 3D-Content, jenes 2012 seinen initialen Release erlebte. Dabei ist Clarisse, wie Seymour in seinem Artikel betont, keine Unbekannte, denn war das Tool bei der Entstehung solcher modernen Filmperlen wie „Blade Runner 2049“, „Aufbruch zum Mond“, „Tenet“ oder „Star Wars: The Force Awakens“ beteiligt.

Was kann Angie? Laut Seymour ist Angie mit einer vereinfachten Benutzerführung ausgestattet, beherrscht Open Shading Language und MaterialX, und wurde überhaupt dahingehend konstruiert, das Maximum an Render-Power rauszuholen. Dabei verfügt Angie jetzt auch über CPU- und GPU-basiertes Final Rendering, basierend auf Nvidias OptiX, dem Hardware-beschleunigten Ray-Tracing. Angie funktioniert übrigens auch im Tandem mit dem handelsüblichen Renderer, der nach wie vor in Clarissa verbaut ist.

Kann Angie Echtzeit? Dass Angie für Clarisse-User einen beachtlichen Schritt vorwärts in puncto Echtzeitzeitrendering bedeutet, entnehmen wir Seymours Artikel außerdem. Die Rede ist davon, der neue Previz-Rendering-Modus auf GPU-Basis bringe einen bis zu zwanzigfachen Geschwindigkeitszuwachs mit sich.

Sam Assadian, CEO von Isotropix, preist die Vorteile von Clarisse an: „Mit Clarissa rendert eine CPU Bilder durchschnittlich zweimal schneller, als der handelsübliche Clarisse-Renderer. Dazu kommt, dass die GPU eines heutigen High-End-Laptops bis zu sechsmal schneller operiert, als die CPU, die im selben Gerät verbaut ist. Daraus resultiert eine bis zu zwölfmal höhere Geschwindigkeit für den Angie-Renderer – verglichen mit dem klassischen Clarisse-Renderer.“

Isotropix: Eine Erfolgsgeschichte? Im Artikel schwärmt euch Seymour einen von Istropix vor, einer Firma, die 2011 gegründet wurde, und seit mittlerweile einer Dekade die Workflows solcher namhaften VFX-Studios wie Digital Domain, Industrial Light & Magic, Weta Digital oder Dreamworks Animation verschlankt.

Verfügbarkeit: All diejenigen unter euch, die eine Clarisse-Produktlizenz besitzen – was die sogenannte Personal-Learning-Edition einschließt, aber auch die Testlizenz – haben via Download Zugriff auf den Early Access von Clarisse 5.5. Klickt dazu bei Isotrpix vorbei.

Weitergeklickt: Mike Seymours kompletten Artikel lest ihr bei unseren freundlichen Kolleginnen von FXGuide nach. Am 11.12.2020 berichteten wir euch über den Release von Isotropix Live, respektive erzählten wir euch am 11.05.2021 davon, mit welchen neuen Features der Release von Clarisse 5 einherging.

