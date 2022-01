Nightmare Alley | Verlosung

Der neue Guillermo del Toro: Mit seinem neuesten Psychothriller entführt uns der Regisseur solcher Genre-Perlen wie „Pans Labyrinth“, „Hellboy“, „Crimson Peak“ oder „Shape of Water“ in die titelgebende „Nightmare Alley“, der Verfilmung des gleichnamigen Romans von William Lindsay Gresham.

Wovon handelt Nightmare Alley? Im Zentrum des Films steht der Charmebolzen Stanton Carlisle (gespielt von Bradley Cooper), der auf einem Jahrmarkt die Hellseherin Zeena (Toni Collette) und ihren Mann und Mentalisten Pete (David Strathairn) kennenlernt. Bei ihnen wittert Stanton die Chance, seiner Unglückssträhne zu entkommen. Kurzerhand lernt Stanton alles von Zeena und ihrem Mann, was er wissen muss, um die sprichwörtlichen „Oberen Zehntausend“ der New Yorker Upperclass der 1940er Jahre auszunehmen. Mit der ihm treu ergebenen Molly (Rooney Mara), plant Stanton den gewieften Tycoon Ezra Grindle (Richard Jenkins) zu düpieren. Eine mysteriöse Psychiaterin (Cate Blanchett) soll ihm dabei helfen. Doch ausgerechnet sie könnte sich als Stantons bisher gefährlichste Gegenspielerin erweisen…

Wann startet Nightmare Alley? Guillermo del Toros verführerisches Meisterwerk mit Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, Rooney Mara, Richard Jenkins und David Strathairn in den Hauptrollen startet am 20. Januar in den deutschen Kinos.

NIGHTMARE ALLEY | Offizieller Trailer