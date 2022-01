Geometry-Node-Skills in Blender 3.0 pimpen?

In nuce: Dieses Tutorial von 3D-Artist Satendra Saraswat zeigt euch, wie ihr die Geometrie-Nodes in Blender fachgerecht anfasst, um eine stylische 3D-Szene aus dem virtuellen Boden zu stampfen. Alles, was Saraswat – neben ihren superben Blender-Skills – gebraucht hat, um die blickschöne Scene aus dem Tutorial hinzubekommen, war ein Low-Poly-Asset-Set.

Fragen, die Saraswat in seinem Tutorial beantwortet:

Wie sieht ein vernünftiger Workflow mit Geometrie-Nodes aus?

aus? Wie mache ich einen richtigen Node-Setup ?

? Wie (dis)harmoniert das Ganze mit Blender 3.0?

Weitergeklickt: Das knapp fünfzehnminütige Tutorial findet ihr gleich hier unten. Die dazugehörigen Projektdateien ladet ihr euch kostenfrei auf ko-fi.com herunter.

Easy Geometry Nodes – BLENDER 3.0