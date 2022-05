Kann die tschechische Lokomotive Emil Zatopek olympisches Gold holen? Das VFX-Studio PFX stellt dem legendären Läufer ein Stadion in den Viewport!

In nuce: In diesem VFX Breakdown zeigt die in Prag ansässige VFX-Firma PFX, welche beeindruckenden VFXen Tschechinnen und Tschechen gewuppt bekommen. Ganze 38 Minuten der insgesamt 134 Minuten Laufzeit des sehenswerten Spielfilms Zatopek, über den tschechischen Langstreckenläufer Emil Zatopek, wurden mit Visual Effects bestückt. Speziell die Crowd Simulation, anhand derer PFX die digital wiederauferstandenen Sportstadien bevölkerte, durch die sich Mehrfach-Olympionike Emil Zatopek abstrampelt, dürften eure Äuglein begeistern.

Wovon handelt Zatopek? Zatopek ist die erste filmische Adaption des ikonischen Langstreckenläufers in Spielfilmlänge, der bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki Sportgeschichte schrieb. Indem er über 5.000, 10.000 Meter siegte, aber auch im Marathon die Topplatzierung einfuhr, gelang ihm das bis heute einmalige, historische Triple. Der Spitzname des tschechischen Wunderläufers: Die Lokomotive.

Weitergeklickt: Könnt ihr mit Zatopek Schritt halten, sobald die Langstreckengröße den Kautschuk der Laufstrecke zum Glühen bringt? Damit ihr wisst, warum es lohnt, Zatopek hinterherzulaufen, wenn der sich die Fersen abstrampelt, haben wir euch außerdem den dazugehörigen Filmtrailer verlinkt. Legt doch mal einen Zwischenstopp bei PFXs Online-Auftritt ein. Wir meinen: Sneakers überziehen, Pipeline ölen – und mitlaufen!

Zatopek VFX Breakdown

Zatopek Trailer