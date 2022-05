Dune | Featurette

In nuce: In diesem VFX Breakdown von Double Negative setzen euch die beiden VFX Supervisoren Tristan Myles und Brian Connor auseinander, wie die IMAX-Filmleinwand-füllenden Special Effects aus der – mit Oscartrophäe und VES-Pokal prämierten – Neuverfilmung von Frank Herberts Sci-Fi-Klassiker „Dune“ entstanden sind. Das Video dauert dreieinhalb Minuten, ist der kopfgerechte Informationshappen für eure Mittagspause!

Dune bei den 20ten VES-Awards: Dune gehört zu einem der großen Abräumern bei der letzten Preisverleihung der Visual Effects Society. In gleich vier Kategorien konnte Denis Villeneuves filmische Neuinterpretation überzeugen – nämlich: „Outstanding Visual Effects in Photoreal Feature“, „Outstanding Model in a Photoreal or Animated Project“, „Outstanding Effects Simulations in a Photoreal Feature” und – last but not least – “Outstanding Compositing & Lighting in a Feature”. Für weitere Details klickt ihr euch zum 14.03.2022 zurück.

Dune bei der 94ten Oscarverleihung: Am 28.03.2022 berichteten wir euch davon, wie „Dune“ gleich sechsmal den vielleicht begehrtesten Filmpreis der (westlichen) Welt abräumen konnte. Die goldene Statue durften mit nachhause nehmen: Greig Fraser („Cinematography“), Joe Walker („Film Editing“), Hans Zimmer („Original Score“), Patrice Vermette und Zsuzsanna Sipos („Production Design“), Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill und Ron Bartlett („Sound“) und – da stellen sich unsere Muad’Dib-Öhrchen spitz – Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor und Gerd Nefzer wurden für die besten Visual Effects geehrt.

Weitergeblättert: Wer jetzt erfahren möchte, wie es Paul Lambert (VFX Supervisor), Brian Connor (Visual Effects Supervisor) und Tristan Myles (Visual Effects Supervisor) gelungen ist, Muad’Dib, Shai Hulud und anderes Arrakis-Gewürm auf die Kinoleinwände zu bannen, der klickt (und liest) sich durch unser ausführliches Interview aus der DP 01 : 2022, welches wir euch am 28.03.2022 im Rahmen unserer Reihe Retro-Artikel bereitgestellt haben. Wir wünschen informatives Lesevergnügen!

Dune: How We Did The Visual Effects