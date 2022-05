Die FMX 2022 – Eine Rückschau

In nuce: Die 26te Ausgabe der FMX feierte freitags ihren letzten Veranstaltungstag. Das Event fand vom 3ten bis einschließlich 6ten Mai 2022 im Stuttgarter Haus der Wirtschaft und online statt.

Pandemische Umstände: Aufgrund der anhaltenden Pandemie hatte die FMX bereits Ende April entschieden, den Verkauf von Vor-Ort-Tickets zu limitieren. Das selbstgesteckte Ziel von 3.300 Teilnehmenden hat die FMX erreicht.

Wortmeldungen: Der Project Manager der FMX, Mario Müller, zieht eine positive Bilanz: „Wir sind überglücklich, wie toll die erste Hybrid-Ausgabe der FMX angenommen wurde, und dass so viele Leute vor Ort und online dabei waren. Unser Dank gilt allen Teilnehmenden, Speakern und Partnern, die die FMX 2022 zu so einem positiven Erlebnis gemacht haben. Besser hätte es gar nicht laufen können.“ Auch Program Chair HaZ Dulull zeigt sich begeistert: „Die FMX war für mich […] inspirierend und emotional.“

Internationale Hybrid-Veranstaltung: Unter dem Motto Changing the Game gaben mehr als 300 internationale Referent:innen in mehr als 180 Präsentationen und 60 Live Q&A vor Ort und online Einblicke in die neuesten Projekte und Entwicklungen der Film- und Medienproduktion. Zu den Highlights gehören: der Oscar-prämierte Sci-Fi-Film „Dune“, die Stop-Motion-Anthologie „The House“, die Animationsserie „Arcane“ sowie Präsentationen von Branchen-Legenden wie Chris Corbould und Paul Debevec. Das Festival-Publikum war international, stammte aus mehr als 60 Ländern.

Video-on-Demand: Die Videos der FMX 2022 werden für Besucher:innen bis zum 31ten Mai abrufbar bleiben.

Ein Ausblick: Die Veranstalter:innen freuen sich bereits jetzt darauf, die 27te Ausgabe der FMX vom 25ten bis einschließlich zum 28ten April 2023 auszurichten. Das geht aus der dazugehörigen Pressemeldung hervor.

Weitere Infos: fmx.de