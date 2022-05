In nuce: In diesem VFX Breakdown von Scanline zur Netflix-Serie Kitz, werden Set Extensions in die alpine Landschaft gesetzt, (Un)schärfen über VFXen gezogen, Hüttenpartys gefeiert, auf ein gebirgiges Panorama geblickt und eine Ladung Frischschnee gegen die Kameralinse wirbelt. Außerdem beobachten wir ein Fahrzeug beim Klippensprung und einer Berghütte dabei, wie sie in Flammen aufgeht und – last, but not least – geben wir uns einen Nakedei dabei, wie er, fest ins Luftkleid eingerollt, sich den freien Körperkulturen hingibt.

Wovon handelt die Serie „Kitz“? „Kitz“ erzählt die Geschichte der 19-jährigen Lisi Madlmeyer (gespielt von Sofie Eifertinger), die sich einer jugendlichen Freundesgruppe anschließt, die sich jede Ski-Saison aufs luxuriöste in eine Berghütte einnistet, um dort zu feiern (bis der Bergdoktor den Magen auspumpt). Die Serie spielt in Kitzbühl, woraus sich der Serientitel „Kitz“ ableitet. Laut einer Meldung des Schweizer Nachrichtenportals Watson vom 18.01.2022 hat es „Kitz“ in die Top-10 von Netflix geschafft. Einziges Manko für viele Österreicher, in deren Heimatland die Serie spielt: Die Darsteller:innen sprechen wie die hinterletzten Piefkes (sprich: Man spricht Hochdeutsch).

Netflix kauft Scanline: Dass der VFX-Dienstleister Scanline zu Netflix-Serien beisteuert, ist übrigens weniger überraschend. Am 23.11.2021 berichteten wir euch davon, wie der Streaming-Riese Netflix das deutsche VFX-Studio Scanline akquiriert hat. Jüngste Netflix-Produktionen, bei denen Scanline außerdem beteiligt waren, sind die Realverfilmung der Kultserie „Cowboy Bepop“, oder der Action-Horror-Film „Blood Red Sky“ des deutschen Regisseurs Peter Thorwarth. Scanline verfügt weltweit über Niederlassungen, nämlich in Vancouver, Montreal, Los Angeles, London, München, Stuttgart und Seoul.

Weitergeklickt: Wer vermittels Après-Ski seinen inneren Anton aus Tirol wachrütteln möchte, dem empfehlen wir, den nachstehenden VFX-Breakdown zu klicken.

Kitz | VFX Breakdown Reel | Scanline VFX