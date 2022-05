ZBrush x Sieben | Tutorial Tuesday

Ihr wollt den König der Monster aus der Pipeline wüten lassen? Dann jetzt bei Flipped Normals reinklicken – oder in einen von sechs weiteren, hochkarätigen Online-Bildungsangeboten.

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Diese Woche konzentrieren wir uns auf solche Videotutorials, welche sich dem 3D-Modeling mit ZBrush annähern.

Dieswöchige Tutorials: Heute geben wir uns das didaktisch wertvolle Listicle „Great YouTube Channels With ZBrush Tutorials“, zusammengetragen von Gloria Levine, Redakteurin bei unseren Kolleg:innen bei 80 Level. In ihrem Artikel hat Gloria sieben spannende YouTube-Kanäle kompiliert, welche für jeden zu klicken sind, der sich 3D-Modeling oder ZBrush begeistert. Nachstehend präsentieren wir euch die jeweiligen YouTube-Channels im Schnelldurchlauf:

Pixologic ZBrush : Hierbei handelt es sich um Pixologics offizielle YouTube-Präsens – vollgestopft mit Tutorials, Webinaren, Updates zur Software und allerlei didaktischem Krimskrams. Nach unserem Dafürhalten die erste Anlaufstelle für all diejenigen, die mit ZBrush immer up-to-date bleiben wollen.

: Hierbei handelt es sich um Pixologics offizielle YouTube-Präsens – vollgestopft mit Tutorials, Webinaren, Updates zur Software und allerlei didaktischem Krimskrams. Nach unserem Dafürhalten die erste Anlaufstelle für all diejenigen, die mit ZBrush immer up-to-date bleiben wollen. FlippedNormals : Hinter diesem Kanal stecken Henning Sanden und Morten Jæger. Beide Herren sind ehemalige Character Artists aus der Filmbranche, mit hochkarätigen Einträgen wie Pacific Rim, Alien: Covenant oder Guardians of the Galaxy im Portfolio.

: Hinter diesem Kanal stecken Henning Sanden und Morten Jæger. Beide Herren sind ehemalige Character Artists aus der Filmbranche, mit hochkarätigen Einträgen wie Pacific Rim, Alien: Covenant oder Guardians of the Galaxy im Portfolio. Michael Pavlovich : Seines Zeichens Leiter für Character Art bei Certain Affinity, liefert Michaels YouTube-Kanal beides – sowohl Tutorials für Film- als auch Game-Projekte. Michaels Tutorials sind ideal für alldiejenigen unter euch, die einen ziemlich zügigen Einstieg mit ZBrush suchen.

: Seines Zeichens Leiter für Character Art bei Certain Affinity, liefert Michaels YouTube-Kanal beides – sowohl Tutorials für Film- als auch Game-Projekte. Michaels Tutorials sind ideal für alldiejenigen unter euch, die einen ziemlich zügigen Einstieg mit ZBrush suchen. Nexttut : Beliefert euch mit Tutorials unterschiedlicher Niveaus – nicht nur für absolute Anfänger:innen, sondern auch für fortgeschrittene Artists. Dabei fährt der Kanal an Videos auf, die eher kurz & knapp sind, bietet gleichzeitig mehrteilige, aufeinander aufbauende Kurse.

: Beliefert euch mit Tutorials unterschiedlicher Niveaus – nicht nur für absolute Anfänger:innen, sondern auch für fortgeschrittene Artists. Dabei fährt der Kanal an Videos auf, die eher kurz & knapp sind, bietet gleichzeitig mehrteilige, aufeinander aufbauende Kurse. Gatz 3D : Dieser Kanal richtet sich vor allem an die Anfänger:innen unter euch – egal, ob es um die ersten Schritte beim Erstellen von Haaren, Körperteilen oder Rüstungen (für euren Herr-der-Ringe-artigen Fantasy-Charakter) geht.

: Dieser Kanal richtet sich vor allem an die Anfänger:innen unter euch – egal, ob es um die ersten Schritte beim Erstellen von Haaren, Körperteilen oder Rüstungen (für euren Herr-der-Ringe-artigen Fantasy-Charakter) geht. SpeedChar : Der vorliegende Kanal spezialisiert sich auf: die menschliche Anatomie. Für alle, die ihren hippokratischen Eid mal wieder auffrischen müssen, und ihre Finger nicht vom virtuellen ZBrush-Skalpell lassen können, ist SpeedChar eine lohnende Informationsquelle.

: Der vorliegende Kanal spezialisiert sich auf: die menschliche Anatomie. Für alle, die ihren hippokratischen Eid mal wieder auffrischen müssen, und ihre Finger nicht vom virtuellen ZBrush-Skalpell lassen können, ist SpeedChar eine lohnende Informationsquelle. MLW Creative: Auf diesem Kanal doziert Marcus Whinney, TD Artist bei Double Negative. Was Marcus aus dem Viewport zaubert, ist monströs: Superhelden-Monster Venom, ein Höhlentroll aus Herr der Ringe, oder die Klauen eines Raubvogels.

Weitergeklickt: Die sieben Tutorial-Kanäle findet ihr auch im lesens- & klickenswerten Listicle Great YouTube Channels With ZBrush Tutorials von unserer Kollegin Gloria Levine bei 80 Level. Als Vorgeschmack auf die didaktische Spannbreite haben wir euch nachstehend drei unserer Lieblings-Tutorials verlinkt – eines, in welchem ihr Filmmonster Godzilla modelliert, ein weiteres, wo es dem Laufvogel an die Klauen geht, und ein letztes, bei welchem ihr einen Sugar-Skull-artigen Schädel erstellt. Wir wünschen viel Erfolg mit euren Kreativprojekten!

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!

