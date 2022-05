Modo 16 veröffentlicht!

In nuce: The Foundry veröffentlicht Modo 16.0, die neueste Version der Software für Modelling, Animation und Rendering. Zu einigen der interessantesten, neuen Features gehören ein neues Conditional Loop Tool für die Smart Edge Loop Selection, ein neuer Wrap Effector, neue Überblendungsmodi im Shader-Baum, das Baking prozeduraler Texturen im Hintergrund, oder Eingabebefehle für sich wiederholende Aufgaben. Außerdem: Das NPR 2 Kit, ein Tool-Paket für nicht-fotorealistisches Rendering, ist für Lizenznehmer von Modo jetzt kostenlos verfügbar!

Zwei statt drei Releases: Dem Release von Modo 16.0 wird eine weitere Veröffentlichung der 16er-Release-Reihe folgen. Dieser zweite Release soll noch dieses Jahr erfolgen. Damit erscheinen jetzt nur noch zwei Versionen von Modo jährlich, anstelle der sonst üblichen drei Versionen pro Jahr. Gemäß Selbstdarstellung von The Foundry sollen die verbauten Features der jeweils veröffentlichten Modo-Version hochwertiger sein denn bisher – dank der jetzt längeren Entwicklungszeiten zwischen den Releases. Wer bereits Modo 16.1-Luft schnuppern möchte, der sollte bei First Modo Roadmap: a path to transparency reinklicken – dort lässt sich bereits erahnen, welche Funktionen für Modo 16.1 angedacht sind.

Die Features von Modo 16.0: Nachstehende einige der aufregendsten Features der neuen Modo-Version:

Direct Modeling: Neues Conditional Loop Tool – mit diesem wählt ihr Teile eines Edge Loops, anstatt gleich die gesamte Loop auszuwählen

Modo 16.0 | Make Smarter Selections with the Conditional Loop Tool



Bridge, Edge Subdivide und Ruler Utility: Sind jetzt auch als MeshOps für das prozedurale Modeling verfügbar – anstatt, wie bisher, innerhalb des Direct Modeling Toolsets anwählbar zu sein.

Sind jetzt auch als MeshOps für das prozedurale Modeling verfügbar – anstatt, wie bisher, innerhalb des Direct Modeling Toolsets anwählbar zu sein. MeshFusion: Bekommt ein automatisches System für die variable Streifenbreite verpasst (im Original: Strip Width System). Vorteile davon sollen sein: mehr Einflussnahme über die Form der Randstreifen (Edge Stripes). Solche Fälle, bei denen das Mesh nicht gezeichnet werden kann, sollen somit seltener vorkommen.

Bekommt ein automatisches System für die variable Streifenbreite verpasst (im Original: Strip Width System). Vorteile davon sollen sein: mehr Einflussnahme über die Form der Randstreifen (Edge Stripes). Solche Fälle, bei denen das Mesh nicht gezeichnet werden kann, sollen somit seltener vorkommen. Shader-Tree: Beinhaltet jetzt Spalten, welche Blend-Modus und Opazität (opacity) eines Layers anzeigen. Außerdem beim Shader-Tree hinzugekommen: Symbole, welche die Funktionen einer Gruppe kennzeichnen.

Beinhaltet jetzt Spalten, welche Blend-Modus und Opazität (opacity) eines Layers anzeigen. Außerdem beim Shader-Tree hinzugekommen: Symbole, welche die Funktionen einer Gruppe kennzeichnen. Baking prozeduraler Texturen: Wird jetzt im Hintergrund über das Textur-Cache-System abgewickelt.

Wird jetzt im Hintergrund über das Textur-Cache-System abgewickelt. Auto Set Layers: Weist Image Maps anhand von Dateinamen die Effekte zu – das ganze spielt sich innerhalb von Materialien ab.

Weist Image Maps anhand von Dateinamen die Effekte zu – das ganze spielt sich innerhalb von Materialien ab. Neuer Wrap-Effektor: The Foundry beschreibt die Funktionalität hiervon als Kombination aus Wrap- und Lattice-Deformern. Zudem sollen mit dem neuen Wrap-Effektor glattere Ergebnisse gelingen, als mit bestehenden Wrap-Influence-Deformern bislang möglich waren. Wie der Wrap-Deformer im Detail funktioniert, lest ihr auf foundry.com nach.

Modo 16.0 | Produce Faster and More Controllable Deformations with the Wrap Effector



Eingabebefehle für repetitive Aufgaben: Ermöglicht es euch, Befehle aufzurufen – und zwar auf Grundlage von: dem aktuellen Auswahlmodus und der Anzahl der ausgewählten Komponenten.

Modo 16.0 | Refine Custom Workflows with Conditional Commands



NPR 2 Kit: Ist jetzt für Lizenznehmer von Modo 16 kostenlos verfügbar. Bei NPR 2 Kit handelt es sich um ein Tool-Paket für nicht-fotorealistisches Rendering, welches zuvor mit 199 US-Dollar bepreist war

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zu Modo 16.0 erhaltet ihr auf foundry.com, respektive auf dem dazugehörigen Veröffentlichungshinweis. Das nachstehende Video bietet einen Überblick zu allen neuen Features. Viele weitere klickenswerte Videos zu Modo 16.0 findet ihr auf Foundrys YouTube-Kanal.

Modo 16.0 – Features Overview